Суд в Латвии принял решение по конфискации денег экс-чиновников времен Януковича

Суд Латвии принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму свыше 30 млн долларов, которые связывают с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПУ.

В прокуратуре напомнили, что эти средства были арестованы в начале 2015 года в рамках запроса Генеральной прокуратуры.

"Вопросы возврата преступных активов в Украине будут решаться на межправительственном уровне", - сообщили в пресс-службе.

Добавим, ранее суд в Литве принял решение относительно специальной конфискации 26 млн долларов, принадлежащих бывшему депутату Верховной Рады Украины Юрию Иванющенко.

Напомним, Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала с кипрских компаний в пользу Украины более 3 млн долларов по делу об спецконфискации "средств Януковича".

Как сообщало РБК-Украина, Краматорский суд Донецкой области 28 марта 2017 года принял решение о конфискации в 10 компаний нерезидентов около 1,5 млрд долларов. Как сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко, эти деньги принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению. В тот же день эти средства были перечислены со счетов этих компаний в "Ощадбанке" на счета Государственного казначейства.