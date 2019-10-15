Суд в Латвії прийняв рішення щодо конфіскації грошей екс-чиновників часів Януковича

Суд Латвії прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів, які пов’язують з оточенням екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГПУ.

У прокуратурі нагадали, що ці кошти були заарештовані на початку 2015 року у рамках запиту Генеральної прокуратури.

"Питання повернення злочинних активів в Україну буде вирішуватися на міжурядовому рівні", - повідомили у прес-службі.

Додамо, раніше суд в Литві прийняв рішення щодо спеціальної конфіскації 26 млн доларів, що належать колишньому депутату Верховної Ради України Юрію Іванющенко.

Нагадаємо, Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула з кіпрських компаній на користь України більше 3 млн доларів у справі про спецконфіскацію "коштів Януковича".

Як повідомляло РБК-Україна, Краматорський суд Донецької області 28 березня 2017 року ухвалив рішення про конфіскацію у 10 компаній нерезидентів близько 1,5 млрд доларів. Як повідомив тоді екс-генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню. У той же день ці кошти були перераховані з рахунків цих компаній в "Ощадбанку" на рахунки Державного казначейства.