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"Суд" в Крыму вынес приговор жене фигуранта "дела Хизб-ут Тахрир"

Автор: Анастасия Рокитна

Подконтрольный России Джанкойский районный суд в Крыму признал виновной жену фигуранта белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" Ризы Омерова - Севилью Омерову - в админнарушении за выход на одиночный пикет. Ей вынесли предупреждение в качестве меры пресечения.

Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность".

Майор полиции Николай Литвинов утверждал, что информацию о правонарушениях Омеровой он узнал от сотрудников Центра "Э", которые мониторили соцсети.

В частности, сообщается, что они нашли несколько материалов о "правонарушениях" женщины, которые они, в свою очередь, переадресовали майору полиции для проверки.

Защитник Омеровой заявил, что с приговором не согласен и собирается обжаловать его и полностью оправдать подзащитную.

Напомним, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителям Белогорского района Крыма, которых обвиняют в "осуществлении террористической деятельности и участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Одного из крымских татар лишили свободы на 18 лет.

Ранее сообщалось, что оккупационная "власть" Крыма этапировала в российское СИЗО еще одного фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир". В Ростов-на-Дону отправили крымского татарина Зекирья Муратова.

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