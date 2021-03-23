"Суд" в Криму виніс вирок дружині фігуранта "справи Хізб-ут Тахрір"

Підконтрольний Росії Джанкойський районний суд у Криму визнав винною дружину фігуранта білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" Ризи Омерова - Севілю Омерову - в адмінправопорушенні за вихід на одиночний пікет. Їй винесли попередження в якості запобіжного заходу.

Майор поліції Микола Литвинов стверджував, що інформацію про правопорушення Омерової він дізнався від співробітників Центру "Е", які моніторили соцмережі.

Зокрема, повідомляється, що вони знайшли кілька матеріалів про "правопорушення" жінки, які вони, в свою чергу, переадресували майору поліції для перевірки.

Захисник Омерової заявив, що з вироком не згоден, і збирається оскаржити його та повністю виправдати підзахисну.