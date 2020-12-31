Еще одного крымского татарина этапировали из Крыма в Россию

Фото: наручники (РБК-Украина)

Оккупационная "власть" Крыма этапировала в российское СИЗО еще одного фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир". В Ростов-на-Дону отправили крымского татарина Зекирья Муратова.

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

Как рассказала адвокат крымского татарина Эмине Авамилева, политзаключенного этапировали в СИЗО-1 по Ростовской области.

"Как стало известно из официальных источников, 28 декабря он был доставлен в СИЗО-1 по Ростовской области. Следующее заседание, где начнется рассмотрение уголовного дела по существу, назначено на 12 января 2021 года на 10 часов утра в Южном окружном военном суде", - сообщила она.

Кроме того, от адвоката стало известно о том, что Муратова этапировали из Симферопольского СИЗО через город Армавир. Муратову 63 года, он также имеет инвалидность третьей группы, но оккупационный "суд" оставил его под стражей.

Напомним, недавно стало известно о решении оккупационного "суда" об этапировании пяти фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" в ростовское СИЗО. Суд также продолжил крымским татарам меры пресечения.