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"Суд" у Криму збільшив термін політв'язню Балуху

Новини » Суспільство    25.04.2019 - 16:06
"Суд" у Криму збільшив термін політв'язню Балуху
Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

"Суд" постановив не зараховувати час, проведений в СІЗО, як день за півтора

Підконтрольний Кремлю "Верховний суд" Криму продовжив час перебування в колонії політв'язня Володимира Балуха. Таке рішення "суддя" Любов Дяченко прийняла 24 квітня, повідомляє Кримська правозахисна група.

Повідомляється, що місцева "прокуратура" просила скасувати попередню постанову "суду", якою Балуху врахували час його домашнього арешту як частину визначеного терміну в колонії.

Російські правоохоронці просили перерахувати термін ув'язнення і для цього передати справу на новий апеляційний розгляд. За словами адвоката, "суддя" оголосила "зовсім несподіване і рішення, яке суперечить російському законодавству".

"Вона прийняла рішення про погіршення становища активіста, а саме, постановила не зараховувати час, проведений в СІЗО, як день за півтора... Суддя вирішила вважати цей термін як день за день, а значить, тим самим подовжуючи час перебування в колонії. Більше того, суддя прийняла це рішення, навіть не відправляючи справу на апеляцію, як того просив прокурор", - зазначають активісти.

Сам Балух брав участь у засіданні "суду" по відеозв'язку. За словами захисника, він виглядав дуже виснаженим і був вкрай обурений рішенням.

Нагадаємо, український політв'язень Володимир Балух з 29 березня перебуває у виправній колонії №4 російського міста Торжка в Тверській області.

Балуха вивезли з керченської колонії у лютому, а 18 лютого 2019 року він прибув у СІЗО №1 Краснодара. 22 лютого його вивезли з Краснодара, і 24 лютого українець був в Армавірі.

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