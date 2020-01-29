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Тюремщики в РФ манипулируют информацией о здоровье политзаключенного, - Денисова

Новости » Общество     29.01.2020 - 21:05
Тюремщики в РФ манипулируют информацией о здоровье политзаключенного, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)

У Джемиля Гафарова серьезные проблемы со здоровьем

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что информация российских тюремщиков о состоянии здоровья фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова, а также об оказании ему медицинской помощи является манипуляцией. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, до задержания оккупационными властями украинец имел III группу инвалидности, хроническое заболевание почек, а также ишемической болезни сердца. При этом Гафаров неоднократно обращался к тюремщикам относительно ухудшения собственного здоровья и ему дважды проводили медобследования, однако результаты осмотров были сфабрикованы.

Денисова отметила, что согласно статье 110 уголовно-процессуального кодекса РФ эти заболевания запрещают держать его под стражей.

"Результаты этого медобследования будут снова необъективными, что может позволить российскому суду продолжить его содержания под стражей, а это прямая угроза жизни", - написала Денисова.

Напомним, ранее Денисова сообщала о нарушении прав украинских политзаключенных в РФ. Среди них был и Гафаров, которому не оказывают медпомощь.

Также РБК-Украина писало, что в России удерживаются за решеткой только по "крымским делам" как минимум 89 человек. Среди осужденных 65 крымских татар.

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