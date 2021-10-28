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"Суд" в Крыму продлил арест Джелялову до 23 января

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Крым, Четверг 28 октября 2021 16:00
"Суд" в Крыму продлил арест Джелялову до 23 января Фото: Нариман Джелялов-заместитель главы Меджлиса (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупационный "суд" в Крыму продлил срок пребывания в СИЗО заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову. Он останется под арестом до 23 января.

Пр это сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Арестованному в Крыму крымскотатарскому активисту и политику Нариману Джелялу продлили срок пребывания в СИЗО до 23 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Известно, что соответствующее решение принял так называемый "судья" подконтрольного Кремлю Киевского районного суда Симферополя" Евгений Пронин.

"Сразу после судебного заседания выяснилось, что оно будет проходить в закрытом режиме, потому что ранее судья Пронин самостоятельно, еще 26 октября, вынес решение, якобы потому, что существует угроза безопасности участников процесса", - указано в сообщении.

Вместе с тем, как пояснил адвокат Наримана Джелялова, сторона защиты практически сразу заявила отвод судье.

"В обосновании данного ходатайства не было заявлено каких-либо документов, подтверждающих намерение кого-либо из участников судебного разбирательства осуществить любые угрозы", - пояснил адвокат.

Он подчеркнул, что это постановление будет обжаловано.

Также отмечено, что самого заместителя главы Меджлиса не доставили на судебное заседание, поскольку он до сих пор находится на экспертизе в психиатрической больнице.


Напомним, оккупанты инкриминируют Джелялову совершение диверсии в Крыму. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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