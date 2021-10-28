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"Суд" у Криму продовжив арешт Джелялову до 23 січня

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Крим, Четвер 28 жовтня 2021 16:00
"Суд" у Криму продовжив арешт Джелялову до 23 січня Фото: Наріман Джелялов, заступник глави Меджлісу (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційний "суд" у Криму продовжив термін перебування у СІЗО заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову. Йому продовжили арешт до 23 січня.

Пр це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

"Заарештованому в Криму кримськотатарському активісту та політику Наріману Джелялу продовжили термін перебування у СІЗО до 23 січня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що відповідне рішення ухвалив так званий "суддя" підконтрольного Кремлю "Київського районного суду Сімферополя" Євген Пронін.

"Одразу після судового засідання з'ясувалося, що воно проходитиме у закритому режимі, бо раніше суддя Пронін самостійно, ще 26 жовтня, виніс ухвалу, нібито тому, що існує загроза безпеці учасників процесу", - зазначено в повідомленні.

Разом з тим, як пояснив адвокат Нарімана Джелялова, сторона захисту практично відразу заявила відвід судді.

"В обґрунтуванні цього клопотання не було заявлено будь-яких документів, що підтверджують намір будь-кого з учасників судового розгляду здійснити будь-які загрози", - пояснив адвокат.

Він наголосив, що ця постанова буде оскаржено.

Також зазначено, що самого заступника глави Меджлісу не доставили на судове засідання, оскільки він досі перебуває на експертизі у психіатричній лікарні.


Нагадаємо, окупанти інкримінують Джелялову вчинення диверсії в Криму. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

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