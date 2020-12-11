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"Суд" у Криму продовжив арешт дев’ятьом фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір"

Крим, П'ятниця 11 грудня 2020 07:48
"Суд" у Криму продовжив арешт дев’ятьом фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір"
Фото: "Суд" в Криму (crimean-solidarity.org)
Автор: Даша Харченко

Так званий "Верховний суд" в анексованому Криму продовжив арешт дев'ятьох кримськотатарських активістів до 14 січня 2021 року. Це фігуранти другої сімферопольської групи у "справі Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила Кримська солідарність у Facebook.

Так, "суд" у закритому режимі подовжив запобіжний захід Сейрану Муртазі, Аліму Карімову, Рустему Шейхалієву, Ерфану Османову, Осману Аріфмеметову, Меджиту Абдурахманову, Іззету Абдулаєву, Владлену Абдулкадирову і Руслану Сулейманову.

Адвокати з цим рішенням не згодні та готують апеляцію. Крім того, за словами адвоката Еміне Авамілевої, її підзахисний, громадський журналіст Рустем Шейхалієв, неодноразово звертався зі скаргами на стан здоров'я. Однак усі його звернення проігнорували.

"Якщо його не обстежували, не виявили якихось захворювань, то як можна говорити, що їх у нього немає", - заявила вона.

Нагадаємо, в липні російські силовики прийшли з обшуками в будинки кримських татар. В результаті обшуків було затримано шість кримських татар.

Зазначимо, після анексії в Криму часто проходять обшуки у журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

Сполучені Штати виступили з осудом політично мотивованого засудження кримських татар в рамках справи "Хізб ут-Тахрір". США закликали Росію припинити застосовувати до українців свої несправедливі закони.

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