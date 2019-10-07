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"Суд" у Криму призупинив справу Бекірова

Новини » Суспільство    07.10.2019 - 13:45
"Суд" у Криму призупинив справу Бекірова
Фото: Едем Бекіров (УНІАН)

Рішення суду означає, що засідань по справі не буде поки Едем Бекіров не поправить здоров'я

Підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя призупинив провадження у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який вже звільнений в рамках обміну полоненими. Про це повідомив адвокат Олексій Ладін, повідомляє "Крим.Реалії".

З клопотанням про призупинення кримінальної справи виступив прокурор, оскільки Бекіров через хвороби і постійного лікування поки не може брати участь у судових засіданнях. Рішення суду означає, що засідань по справі не буде поки Едем Бекіров не поправить здоров'я.

"Суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі у зв'язку з важким станом здоров'я підсудного Бекірова, що перешкоджає брати участь в ході судового розгляду, до його одужання", - йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся 7 вересня. З російського полону були звільнені 24 українських моряка і 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клых, Олександр Кольченко, Євген Панов, Артур Панів і Микола Карпюк.

На наступний день Бекірову зробили операцію. Пізніше його перевели з реанімації у відділення інтенсивної терапії лікарні.

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