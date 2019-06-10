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В оккупированном Крыму после обысков задержали 8 человек

Новости » Общество    10.06.2019 - 12:32
В оккупированном Крыму после обысков задержали 8 человек
Фото: обыски в Крыму (facebook com crimeansolidarity)

Обыски проходили в оккупированных Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах

После обысков в домах крымских татар в оккупированных Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержаны восемь мужчин. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В Алуште задержаны Руслан Нагаев и Эльдар Кантемиров, в селе Малый Маяк - Руслан Месутов, в селе Изобильное - Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины. Халилов подозревается в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Алуште (ч. 1 ст. 205.5 Уголовного кодекса России). По версии следствия, в этой ячейке состоят Кантемиров и Нагаев.

В селе Зуя Белогорского района задержан активист Айдер Джеппаров, в Белогорске - Риза Омеров. Его отец Энвер Омеров задержан ранним утром по дороге в Ростов-на-Дону. Энвер Омеров ехал на судебное заседание по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" вместе с дочерью Фатмой Исмаиловой, супругой политзаключенного Айдера Исмаилова.

В поселке Строгоновка под Симферополем задержан Эскендер Сулейманов, брат политзаключенного Руслана Сулейманова, арестованного в ходе массовых обысков 27 марта 2019 года.

Напомним, РБК-Украина писало, что в оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски в нескольких районах.,

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