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Денисова требует от омбудсмена РФ информации о задержанных 10 июня татарах

Новости » Политика    11.06.2019 - 00:25
Денисова требует от омбудсмена РФ информации о задержанных 10 июня татарах
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

После обысков были задержаны 8 граждан Украины

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием содействовать обеспечению прав задержанных 10 июня крымских татар и предоставить информацию о месте их содержания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Денисова отметила, что на вечер 10 июня были назначены "суды", которые должны были избрать меры пресечения гражданам Украины.

"Уже традиционно, утром в дома крымских татар ворвались представители так называемых правоохранительных структур оккупационных властей. После обысков были задержаны граждане Украины. Сегодня в Симферополе "суды" будут избирать им меру пресечения", - написала она.

Денисова также сообщила, что у жены одного из задержанных после пережитого стресса на седьмом месяце беременности начались преждевременные роды.

"Я безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой способствовать обеспечению прав задержанных и предоставить мне информацию о месте содержания граждан Украины", - отметила украинский омбудсмен.

Напомним, 10 июня после обысков в домах крымских татар в оккупированных Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах были задержаны восемь мужчин.

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