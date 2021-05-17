"Суд" у РФ відхилив апеляцію захисту політв'язня Олега Приходька
"Військовий суд" у РФ відхилив апеляційну скаргу захисту українського політв'язня Олега Приходька готує апеляційну скаргу, засудженого до п'яти років позбавлення волі. Колегія суддів залишила в силі рішення першої інстанції.
Про це у Facebook повідомила "Кримська правозахисна група".
"Колегія суддів під головуванням Сергія Винника залишила в силі рішення суду першої інстанції, згідно з яким Приходька визнано винним і засуджено до п'яти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні групи.
Відзначається, що в ході розгляду апеляції суд проігнорував доводи захисту про численні порушення під час слідчих дій і про те, що суд першої інстанції не дав оцінку цим обставинам при розгляді справи.
Нагадаємо, на початку березня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.
Йому оголосили вирок у сфабрикованій кримінальній справі за нібито спробу вчинення терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року. Захист українського політв'язня скаргу в Європейський суд з прав людини.
Як писало РБК-Україна, омбудсмен Людмила Денисова заявляє, що стан здоров'я Приходька, погіршується.