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"Суд" у РФ відхилив апеляцію захисту політв'язня Олега Приходька

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Симферополь, Понеділок 17 травня 2021 15:10
"Суд" у РФ відхилив апеляцію захисту політв'язня Олега Приходька Фото: політв'язень Олег Приходько (crimeahrg.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Військовий суд" у РФ відхилив апеляційну скаргу захисту українського політв'язня Олега Приходька готує апеляційну скаргу, засудженого до п'яти років позбавлення волі. Колегія суддів залишила в силі рішення першої інстанції.

Про це у Facebook повідомила "Кримська правозахисна група".

"Колегія суддів під головуванням Сергія Винника залишила в силі рішення суду першої інстанції, згідно з яким Приходька визнано винним і засуджено до п'яти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні групи.

Відзначається, що в ході розгляду апеляції суд проігнорував доводи захисту про численні порушення під час слідчих дій і про те, що суд першої інстанції не дав оцінку цим обставинам при розгляді справи.

Нагадаємо, на початку березня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.

Йому оголосили вирок у сфабрикованій кримінальній справі за нібито спробу вчинення терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року. Захист українського політв'язня скаргу в Європейський суд з прав людини.

Як писало РБК-Україна, омбудсмен Людмила Денисова заявляє, що стан здоров'я Приходька, погіршується.

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