"Суд" у РФ відхилив апеляцію захисту політв'язня Олега Приходька

"Військовий суд" у РФ відхилив апеляційну скаргу захисту українського політв'язня Олега Приходька готує апеляційну скаргу, засудженого до п'яти років позбавлення волі. Колегія суддів залишила в силі рішення першої інстанції.

Про це у Facebook повідомила "Кримська правозахисна група" .

"Колегія суддів під головуванням Сергія Винника залишила в силі рішення суду першої інстанції, згідно з яким Приходька визнано винним і засуджено до п'яти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні групи.

Відзначається, що в ході розгляду апеляції суд проігнорував доводи захисту про численні порушення під час слідчих дій і про те, що суд першої інстанції не дав оцінку цим обставинам при розгляді справи.