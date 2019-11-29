"Суд" в Крыму оставил под стражей троих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Подконтрольный России "Верховный суд Крыма отклонил апелляцию на продление ареста фигурантам красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что под стражей оставили Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева. Все трое останутся в следственном изоляторе до 13 января 2020 года.

Заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката, на обнародование смогли попасть только двое людей: родители Эмирусеинова и Абдулганиева.

"Заседание было закрытым, хотя наши подзащитные участвовали по видеоконференцсвязи с изолятора. Суд использует стандартные формулировки о том, что вследствие тяжести статьи формат открытого заседания может нести угрозу участникам процесса", - сказал адвокат.

Он также рассказал, что в ходе заседания крымские татары заявили в суде, что являются гражданами Украины, и требовали применения к ним IV Женевской конвенции.

По словам Шейхмамбетова, жалоб на здоровье у троих фигурантов красногвардейской "дела Хизб ут-Тахрир" нет.

Ранее Оккупационный "суд" в Крыму принял незаконное решение о продлении срока ареста четырем фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Владлена Абдулкадирова, Меджита Абдурахманова, Энвера Аметова и Ремзи Бекирова оставили под стражей до 15 февраля 2020 года.

Напомним, ранее так называемый "суд" в Крыму продлил арест 7 фигурантам второго симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир". Аким Бекиров, Яшар Муединов, Абдуллаев Иззет, Асан Янык, Сервет Газиев, Меджи Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров будут находиться под арестом до 15 февраля 2020 года.