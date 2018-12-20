"Суд" у Криму залишив під вартою ще трьох українських моряків

Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

"Суд" залишив під вартою Богдана Головаша, Сергія Попова, Михайла Власюка

У четвер, 20 грудня, "Верховний суд" Криму не задовольнив апеляції адвокатів на рішення "Київського райсуду Сімферополя" про арешт трьох членів екіпажів кораблів ВМС України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що "суд" залишив під вартою Богдана Головаша, Сергія Попова, Михайла Власюка.

В РФ заявили, що розгляд апеляції Владислава Костишина перенесено на більш пізній термін, оскільки українець попросив суд надати йому перекладача. Апеляцію командира бронекатера "Бердянськ" Романа Мокряка також розглянуть пізніше.

Нагадаємо, в середу, 19 грудня, під вартою залишили українських моряків Володимира Варимеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила, Сергія Цибізова.

Наголошується, що українські адвокати заявляли, що відповідно до Женевської конвенції 1949 року, моряки мають статус військовополонених і не підлягають суду загальної юрисдикції. Захист припускає подачу скарг у Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), сказав адвокат Будзила Айдер Азаматов.

Раніше посли НАТО закликали РФ відпустити українських моряків і утриматися від ескалації.