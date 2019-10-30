"Суд" в Крыму оставил под арестом журналиста Гайворонского

Судья подконтрольного России Мирового "суда" Ялты Александр Алтунин оставил в силе решение об административном аресте на 15 суток активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Соответствующую информацию предоставил адвокат Алексей Ладин после заседания суда 29 октября.

Ранее сообщалось, что Евгения Гайворонского задержали 22 октября, обвинив в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях. "Суд" арестовал его на 15 суток.

Адвокат Алексей Ладин связывает арест Гайворонского с предыдущим задержанием активиста в марте 2019 года.

РБК-Украина писало, что Южный военный окружной суд Ростова-на-Дону 2 октября объявил приговор крымскотатарскому журналисту и блогеру Нариману Мемедеминову. По словам адвоката журналиста Эдема Семедляева, его подзащитный, обвиняемый в призывах к терроризму, был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.