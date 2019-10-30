"Суд" у Криму залишив під арештом журналіста Гайворонського

Суддя підконтрольного Росії Мирового "суду" Ялти Олександр Алтунін залишив у силі рішення про адміністративний арешт на 15 діб активіста, блогера і журналіста Євгенія Гайворонського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Відповідну інформацію надав адвокат Олексій Ладін після засідання суду 29 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Євгенія Гайворонського затримали 22 жовтня, звинувативши в ухиленні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення. "Суд заарештував його на 15 діб.

Адвокат Олексій Ладен пов'язує арешт Гайворонського з попереднім затриманням активіста в березні 2019 року.

РБК-Україна писало, що Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону 2 жовтня оголосив вирок кримськотатарській журналісту і блогеру Наріману Мемедеминову. За словами адвоката журналіста Едема Семедляева, його підзахисний, обвинувачений у закликах до тероризму, був засуджений до 2 років і 6 місяців позбавлення волі.