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"Суд" в Крыму оставил под арестом троих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество     13.02.2020 - 19:44
"Суд" в Крыму оставил под арестом троих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Риза Омеров, Энвер Омеров и Айдер Джеппаров останутся в СИЗО до 5 апреля 2020 года

Подконтрольный Российской Федерации Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы стороны защиты на продление меры пресечения фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Так, Риза Омеров, Энвер Омеров и Айдер Джеппаров останутся в СИЗО до 5 апреля 2020 года.

"Сегодня в ходе заседания было рассмотрено пять апелляционных жалоб. Их подали четверо защитников, а также Айдер Джеппаров подал самостоятельно. Заседание началось с очень большой задержкой, поскольку не могли наладить видеоконференцсвязь с СИЗО. Сегодня наши подзащитные выступили очень сильно. Особенно Айдер Джеппаров, который фактически процитировал постановление пленума Верховного суда. Но, к сожалению, довольно предсказуемо суд оставил постановление суда первой инстанции в силе", - сообщил адвокат Константин Рустемов.

Напомним, ранее адвокат Эдем Семедляев сообщил, что фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаевых, которые находились в российском СИЗО, этапировали в неизвестном направлении.

Мать осужденных Диляра Абдуллаева также сообщила, что Теймура и Узеира отправили 10 февраля ночью из СИЗО-2 российского Таганрога по этапу в неизвестном направлении.

В связи с этим, Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой установить их местонахождение.

Денисова просит Москалькову установить местонахождение фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"   Телеканал АТR заявил, что с 14 февраля может прекратить вещание на оккупированный Крым
Новости Украины КрымКрымСИЗОХизб ут-Тахрир
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