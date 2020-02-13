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"Суд" у Криму залишив під арештом трьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 19:44
"Суд" у Криму залишив під арештом трьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Риза Омеров, Енвер Омеров і Айдер Джеппаров залишаться в СІЗО до 5 квітня 2020 року

Підконтрольний Російській Федерації Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги сторони захисту на продовження запобіжного заходу фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Так, Риза Омеров, Енвер Омеров і Айдер Джеппаров залишаться в СІЗО до 5 квітня 2020 року.

"Сьогодні в ході засідання було розглянуто п'ять апеляційних скарг. Їх подали четверо захисників, а також Айдер Джеппаров подав самостійно. Засідання почалося з дуже великою затримкою, оскільки не могли налагодити відеоконференцзв'язок із СІЗО. Сьогодні наші підзахисні дуже сильно виступили. Особливо Айдер Джеппаров, який фактично процитував постанова пленуму Верховного суду. Але, на жаль, досить передбачувано суд залишив постанову суду першої інстанції в силі", - повідомив адвокат Костянтин Рустемов.

Нагадаємо, раніше адвокат Едем Семедляев повідомив, що фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Узеіра і Теймура Абдуллаєвих, які перебували в російському СІЗО, етапували в невідомому напрямку.

Мати засуджених Діляра Абдуллаєва також повідомила, що Теймура і Узеіра відправили 10 лютого вночі з СІЗО-2 російського Таганрога по етапу в невідомому напрямку.

У зв'язку з цим, Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової із проханням встановити їх місцезнаходження.

Денісова просить Москалькову встановити місцезнаходження фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Телеканал АТR заявив, що з 14 лютого може припинити мовлення на окупований Крим
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