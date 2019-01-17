"Суд" у Криму залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Асанова

Фото: Марлен Асанов (facebook.com/crimeansolidarity)

Засідання проходило в закритому режимі

"Верховний суд" Криму відхилив скаргу фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Марлена Асанова на продовження йому запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

Адвокат Еміль Курбединов клопотав про зміну запобіжного заходу своєму підзахисному на домашній арешт, але суд залишив його під арештом до 9 лютого 2019 року. Засідання проходило в закритому режимі.

"Він сказав суду, що жив тут 25 років, він у себе вдома і не збирається нікуди тікати. Сказав, що нічого забороненого не зробив. І якщо б був злочинцем, то його б не прийшли підтримувати всі ці люди, яких ви бачите біля суду кожне засідання", - передала Айше Асанова слова чоловіка.

Нагадаємо, 16 січня "Верховний суд Криму залишив під арештом фігурантів другого бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір" Мемета Бєлялова і Сейрана Салієва.

Відзначимо, 24 грудня російський суд оголосив вирок бахчисарайській групі фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Руслан Абильтаров, Ремзі Меметов та Зеври Абсеитов були засуджені до 9 років колонії суворого режиму. Енвер Мамутов - до 17 років колонії.