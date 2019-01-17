ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Суд" у Криму залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Асанова

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 13:29
"Суд" у Криму залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Асанова
Фото: Марлен Асанов (facebook.com/crimeansolidarity)

Засідання проходило в закритому режимі

"Верховний суд" Криму відхилив скаргу фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Марлена Асанова на продовження йому запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

Адвокат Еміль Курбединов клопотав про зміну запобіжного заходу своєму підзахисному на домашній арешт, але суд залишив його під арештом до 9 лютого 2019 року. Засідання проходило в закритому режимі.

"Він сказав суду, що жив тут 25 років, він у себе вдома і не збирається нікуди тікати. Сказав, що нічого забороненого не зробив. І якщо б був злочинцем, то його б не прийшли підтримувати всі ці люди, яких ви бачите біля суду кожне засідання", - передала Айше Асанова слова чоловіка.

Нагадаємо, 16 січня "Верховний суд Криму залишив під арештом фігурантів другого бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір" Мемета Бєлялова і Сейрана Салієва.

Відзначимо, 24 грудня російський суд оголосив вирок бахчисарайській групі фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Руслан Абильтаров, Ремзі Меметов та Зеври Абсеитов були засуджені до 9 років колонії суворого режиму. Енвер Мамутов - до 17 років колонії.

У ФСБ заявили про затримання українця на в'їзді до Криму ФСБ затримала в Криму українця за підозрою у шпигунстві для СБУ
Новини України КримХізб ут-ТахрірарештКримполитзаключенные в РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся