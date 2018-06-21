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Фигурантам дела об "украинских диверсантах" в Крыму продлили арест на еще два месяца

НовостиОбщество    21.06.2018 - 18:33
Иллюстративное фото (twitter.com_nab_ukr)
Иллюстративное фото (twitter.com_nab_ukr)

Решение о продлении ареста вынесла "судья" Татьяна Мельник

Оккупационный "верховный суд" Крыма на два месяца продлил арест фигурантам "дела украинских диверсантов" Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке. Об этом на своем официальном сайте сообщает "Крымская правозащитная группа".

"Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в подготовке "диверсий" на территории Крыма, "Верховный суд" Крыма 18 июня 2018 года продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на  два месяца, до 14 августа", - говорится в сообщении.

Так, заседание проходило в закрытом режиме. Решение о продлении ареста вынесла "судья" Татьяна Мельник, а ходатайство о продлении срока вносил "старший следователь ОВД СО УФСБ России по РК и г. Севастополю" подполковник юстиции Кулаков.  

Напомним, раннее стало известно, что 9 сентября 2017 года Киевский районный суд Симферополя продлил арест на 2 месяца, до 8 ноября, фигурантам "дела украинских диверсантов" Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову.

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Теги публикации: Киев, Крым, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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