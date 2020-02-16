"Суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых украинских рыбаков, захваченных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, передают росСМИ.

Кроме того, ФСБ опубликовало допрос украинских рыбалок. Еще трое из четырех украинских рыбаков, захваченных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы.

Имена арестованных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам якобы не имеют, психологическое и физическое воздействие на них якобы не оказывалось.

В ГПСУ заявили, что Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.

Ранее стало известно о захвате украинских рыбаков возле берегов оккупированного Крыма. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства. Также сообщалось о том, что рыбаков удерживают в Керчи. На катере обнаружили почти 300 единиц камбалы-калкана.