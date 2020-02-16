"Суд" у Криму заарештував українських рибалок

Керченський міський суд заарештував на 10 діб чотирьох українських рибалок, захоплених російськими прикордонниками в Азовському морі за

незаконний вилов риби. Про це повідомили в прес-службі ФСБ, передають росЗМІ.

Крім того, ФСБ опублікувало допит українських рибалок. Ще троє з чотирьох українських рибалок, захоплених напередодні в Азовському морі російськими прикордонниками, визнали факт незаконного вилову риби.

Імена заарештованих, імовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов.

Всі троє українців заявили, що претензій до російських прикордонників нібито не мають, психологічний і фізичний вплив на них нібито не здійснювався.

У ДПСУ заявили, що Росія офіційно не інформувала Україну про причини затримки судна в Азовському морі.

Раніше стало відомо про захоплення українських рибалок біля берегів окупованого Криму. Українська прокуратура вже відкрила кримінальні справи за статтями викрадення і угон плавучого засобу. Також повідомлялося про те, що рибаков утримують в Керчі. На катері виявили майже 300 одиниць камбали-калкана.