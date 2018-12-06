Суд по делу задержанного РФ адвоката Курбединова перенесли на пятницу

Фото: Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Суд по делу крымского адвоката перенесли

Суд по делу задержанного российскими силовиками адвоката Эмиля Курбединова перенесли на пятницу 7 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Так, на заседании 6 декабря допросили двух свидетелей и человека, которы й составил административный протокол. Свидетель Сергей Дремов, технический специалист, подтвердил, что публикации разместил сам пользователь или тот, кто имеет соответствующий логин и пароль. Суд прервал допрос свидетеля, не дав задать ему все вопросы.

Свидетель Владислав Стрельченко из Сум в суде пояснил, что был свидетелем осмотра страницы, на которой "видел черные флаги с белым". В ходе допроса выяснилось, что он при осмотре страницы был один, что нарушает процедуру, предусмотренную законодательством.

Кроме того, суд отклонил ходатайство о возврате личных вещей Курбединова, среди которых мобильный телефон iphone, макбук и диск памяти на 1 ТБ.

Сообщается, что адвокат Эдем Семедляев потребовал привлечь представителя адвокатской палаты для обеспечения сохранности адвокатской тайны на изъятых носителях. Суд отказал пригласить представителя адвокатской палаты.

Напомним, ранее сообщалось, что адвоката Эмиля Курбединова в "Киевском райсуде Симферополя" будут защищать адвокаты Эдем Семедляев, Айдер Азаматов, Ислям Велиляев и Маммет Мамбетов.