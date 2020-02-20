"Суд" Крыма продлил арест активисту Приходько

Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Арест активиста был продлен до 10 апреля

"Верховный суд Республики Крым" оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката на продление срока содержания под стражей крымского активиста Олега Приходько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Telegram.

По ее словам, суд оставил активиста под стражей до 10 апреля 2020 года.

"Многочисленные письма Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием допустить на свидание к Олегу Приходько родных и архиерея ПЦУ, архиепископа Симферопольского и Крымского Климента - остаются без какого-либо реагирования", - отметила Денисова.

В связи с чем она вынуждена обратиться с требованием к директору ФСБ Российской Федерации Александру Бортникову разрешить свидание Приходько с семьей.

"В случае игнорирования моих законных требований и продолжения бездействия российских властей, безотлагательно осуществлю мониторинговый визит в места несвободы, где незаконно удерживается гражданин Украины, ведь он находится в полной изоляции с момента задержания", - добавила она.

Напомним, Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В январе 2020 года против Олега Приходько возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Украинский активист Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

28 октября Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинения жителю Крыма Олегу Приходько в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.