"Суд" Криму продовжив арешт активіста Приходько

Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Арешт активіста був продовжений до 10 квітня

"Верховний суд Республіки Крим" залишив без задоволення апеляційну скаргу адвоката на продовження терміну утримання під вартою кримського активіста Олега Приходька. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової Telegram.

За її словами, суд залишив активіста під вартою до 10 квітня 2020 року.

"Численні листи Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москальковой з вимогою допустити на побачення до Олега Приходька рідних і архієрея ПЦУ, архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента - залишаються без будь-якого реагування", - зазначила Денисова.

У зв'язку з чим вона змушена звернутися з вимогою до директора ФСБ Російської Федерації Олександру Бортникову дозволити побачення Приходько з родиною.

"У разі ігнорування моїх законних вимог і продовження бездіяльності російської влади, невідкладно здійсню моніторинговий візит у місця несвободи, де незаконно утримується громадянин України, адже він перебуває в повній ізоляції з моменту затримання", - додала вона.

Нагадаємо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на анексованому півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

У січні 2020 року проти Олега Приходька порушили нову кримінальну справу. Його звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин.

Український активіст Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в підготовці теракту на анексованому півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

28 жовтня Федеральна служба безпеки Російської Федерації пред'явила звинувачення жителю Криму Олегу Приходьку в підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.