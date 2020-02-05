"Суд" Крыма продлил арест активисту Приходько

Подконтрольный Российской Федерации суд в Симферополе продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Олегу Приходько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский процесс".

Отмечается, что судья Денис Диденко постановил продлить содержание активиста в следственном изоляторе на два месяца, до 10 апреля 2020 года.

Следователь в качестве обоснования продления ареста отметил, что проводятся следственные действия и что Приходько является "гражданином иностранного государства". Также он обратил внимание, что "с учетом личности и позиции" Приходько, иная мера пресечения, кроме изоляции, не подходит.

Адвокат Назим Шеймамбетов ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест.

Сам активист в суде отметил, что от его мнения сейчас ничего не зависит. По его словам, уголовное дело против него сфальсифицировали из-за украинского флага.

Напомним, 16 января стало известно, что против Олега Приходько возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Украинский активист Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

28 октября Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинения жителю Крыма Олегу Приходько в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.