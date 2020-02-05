"Суд" Криму продовжив арешт активісту Приходько

Підконтрольний суд Російської Федерації в Сімферополі продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Олегу Приходьку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський процес".

Зазначається, що суддя Денис Діденко постановив продовжити утримання активіста в слідчому ізоляторі на два місяці, до 10 квітня 2020 року.

Слідчий в якості обґрунтування продовження арешту відзначив, що проводяться слідчі дії та Приходько є "громадянином іноземної держави". Також він звернув увагу, що "з урахуванням особистості та позиції" Приходько, інша запобіжний захід, крім ізоляції, не підходить.

Адвокат Назім Шеймамбетов клопотав про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

Сам активіст в суді зазначив, що від його думки зараз нічого не залежить. За його словами, кримінальну справу проти нього сфальсифіковано з-за українського прапора.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що проти Олега Приходька порушили нову кримінальну справу. Його звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин.

Український активіст Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в підготовці теракту на анексованому півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

28 жовтня Федеральна служба безпеки Російської Федерації пред'явила звинувачення жителю Криму Олегу Приходьку в підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.