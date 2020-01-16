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Активисту Приходько не дают увидеться с родными, - адвокат

Новости » Общество     16.01.2020 - 20:39
Активисту Приходько не дают увидеться с родными, - адвокат
Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Также следствие запрещает активисту встречу с архиепископом Крымской епархии ПЦУ Климентом

Украинскому активисту Олегу Приходько не разрешают свидания с родными и архиепископом Крымской епархии ПЦУ Климентом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Адвокат активиста Назим Шейхмамбетов сообщил, что Олег Приходько перед Новым годом перенес легкую простуду и немного похудел.

"Мы с ним виделись. Состояние более или менее нормальное - пожилой человек. Он немного похудел. Слегка бледный. У него каких-то критических жалоб нет. Перенес легкую простуду перед Новым годом. Ему не дают свидания с близкими родственниками, следствие отказывает в свидании с архиепископом Климентом. Трудно ему", - сообщил адвокат.

Напомним, 16 января стало известно, что против Олега Приходько возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Украинский активист Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

28 октября Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинения жителю Крыма Олегу Приходько в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

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