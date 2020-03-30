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"Суд" Крыма продлил арест активисту Приходько

Новости » Общество     30.03.2020 - 21:59
"Суд" Крыма продлил арест активисту Приходько
Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Арест активиста был продлен до 15 сентября

"Суд" в оккупированном Крыму продлил арест до 15 сентября крымскому активисту Олегу Приходько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что активист будет этапирован в российский Ростов-на-Дону.

Кроме того, на 9 апреля назначена дата первого судебного заседания в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. Дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас Приходько находиться в СИЗО-1 города Симферополя.

"Выглядит бодро, критических жалоб и замечаний на здоровье и условия содержания нет. Лекарства передают своевременно", - сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.

Напомним, Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

28 октября того же года Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинения жителю Крыма Олегу Приходько в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

В январе 2020 года против Олега Приходько возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

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