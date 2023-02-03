Суд конфіскував українське майно російського олігарха Шелкова

Сьогодні, 3 лютого, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення щодо російського мільярдера та стягнула в дохід України частину його нерухомого та рухомого майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України .

"Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду повністю задоволено апеляційну скаргу Міністерства юстиції України на рішення ВАКС у справі про застосування до Михайла Шелкова санкції у виді стягнення активів у дохід держави", - заявили в міністерстві.

Згідно з даним рішенням, в дохід держави стягнуто активи, що опосередковано належать Шелкову, а саме:

100% частки в статутному капіталі ТОВ "Тай-Мінералс";

100 % частки в статутному капіталі ТОВ "ІНВЕСТАГРО";

100% частки в статутному капіталі ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат";

майно, що належить ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат": 3 будівлі, будинок, комплекс будівель та споруд загальною площею 6201 кв м, 2 трактори, 3 навантажувачі, екскаватор, 5 транспортних засобів, а також понад 14,4 млн гривень на рахунках банку;

грошові кошти та рухоме і нерухоме майно.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.