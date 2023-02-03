Суд конфисковал украинское имущество российского олигарха Шелкова

Сегодня, 3 февраля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение по российскому миллиардеру и взыскала в доход Украины часть его недвижимого и движимого имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
"Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда полностью удовлетворена апелляционная жалоба Министерства юстиции Украины на решение ВАКС по делу о применении к Михаилу Шелкову санкции в виде взыскания активов в доход государства", - заявили в министерстве.
Согласно данному решению, в доход государства взысканы активы, косвенно принадлежащие Шелкову, а именно:
Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.
Напомним, в апреле 2022 года украинский суд арестовал ГОК россиянина Шелкова, поставлявшего в РФ стратегическую продукцию.
Однако тогда Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении Минюста по поводу конфискации "Демуринского горно-обогатительного комбината" и других компаний, подконтрольных Шелкову. В свою очередь Минюст подал апелляцию.
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