Суд конфисковал украинское имущество российского олигарха Шелкова

Сегодня, 3 февраля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение по российскому миллиардеру и взыскала в доход Украины часть его недвижимого и движимого имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины .

"Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда полностью удовлетворена апелляционная жалоба Министерства юстиции Украины на решение ВАКС по делу о применении к Михаилу Шелкову санкции в виде взыскания активов в доход государства", - заявили в министерстве.

Согласно данному решению, в доход государства взысканы активы, косвенно принадлежащие Шелкову, а именно:

100% доли в уставном капитале ООО "Тай-Минералс";

100% доли в уставном капитале ООО "ИНВЕСТАГРО";

100% доли в уставном капитале ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат";

имущество, принадлежащее ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат": 3 здания, дом, комплекс зданий и сооружений общей площадью 6201 кв м, 2 трактора, 3 погрузчика, экскаватор, 5 транспортных средств, а также более 14,4 млн гривен на счетах банка;

денежные средства и движимое и недвижимое имущество

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.