Суд конфіскував майно екс-ведучого телеканалу "Інтер"

Що відомо про екс-ведучого телеканалу "Інтер" Юрія Кота

Юрій Кот, який наразі проживає в Москві, відомий своїми проросійськими поглядами та активною співпрацею з російськими медіа.

Він систематично поширює антиукраїнську пропаганду. Він також є членом антиукраїнських організацій "Безсмертний полк України" та "Комітет спасіння України".

Як повідомлялось раніше, ще у 2022 році Юрій Кот підозрювався у державній зраді.

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