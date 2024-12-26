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Суд конфисковал имущество экс-ведущего телеканала "Интер"

Фото: Суд конфисковал имущество экс-ведущего телеканала "Интер" Юрия Кота (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Суд конфисковал имущество бывшего телеведущего телеканала "Интер" Юрия Кота. Сейчас он проживает в Москве и работает на пропаганду РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

"25 декабря Высший антикоррупционный суд принял решение об удовлетворении иска Министерства юстиции по применению санкций к бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту в соответствии с Законом Украины "О санкциях", - говорится в сообщении.

Согласно решению суда, в доход Украины подлежат взысканию следующие активы Кота:

  • четыре земельных участка в Житомирской области;
  • три единицы огнестрельного оружия;
  • автомобиль SKODA OCTAVIA ELEGANCE;
  • имущественные права на семь телевизионных проектов.

Также суд постановил взыскать 59% доли в уставном капитале ООО "Золотая Фишка" и деньги, размещенные на счетах в коммерческом банке.

 

Что известно об экс-ведущем телеканала "Интер" Юрии Коте

Юрий Кот, который сейчас проживает в Москве, известен своими пророссийскими взглядами и активным сотрудничеством с российскими медиа.

Он систематически распространяет антиукраинскую пропаганду. Он также является членом антиукраинских организаций "Бессмертный полк Украины" и "Комитет спасения Украины".

Как сообщалось ранее, еще в 2022 году Юрий Кот подозревался в государственной измене.

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ИнтерМинистерство юстиции УкраиныКонфискация имуществаВойна в Украине