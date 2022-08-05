Экс-ведущего телеканала "Интер" подозревают в госизмене

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, в 2013 и 2014 годах Кот был ведущим на киевском так называемом "Антимайдане". После событий в Крыму и на Донбассе переехал в Россию.

Телеведущий публично поддерживал оккупацию и действия боевиков на Донбассе. Он работал в государственном российском пропагандистском информагентстве "Россия сегодня" и информагентстве "News Front".

По информации СБУ, Кот распространял фейковую информацию о Революции Достоинства, подстрекал к межэтническим конфликтам и разжигал сепаратистские настроения среди украинцев.

После начала полномасштабной войны он продолжал поддерживать Россию. В своем Telegram-канале он распространял кремлевскую пропаганду.

Стоит отметить, что в 1991-2011 годах Юрий Кот работал на телеканале "Интер", а в период с 2007 по 2014 был ведущим в Национальной общественной телерадиокомпании.