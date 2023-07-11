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В Україні розпочинають приватизацію майна російських олігархів

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Вівторок 11 липня 2023 18:19
В Україні розпочинають приватизацію майна російських олігархів Фото: в Україні розпочинають приватизацію майна російських олігархів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні розпочали процес приватизації майна, яке належало російським олігархам. Перший аукціон проведуть вже у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України.

Як зазначають у відомстві, перші торги з продажу аграрної компанії "Інвестагро", яка раніше належала російському мільярдеру Михайлу Шелкову, відбудуться 10 серпня. Стартова ціна - 55 млн гривень, а гарантійний внесок для участі - 11 млн гривень.

"Дотримуємося обіцянок. Цей аукціон має стати символом прозорості та справедливості. Агресор має бути покараний. Колишні російські активи працюватимуть на відновлення України та розвиток її економіки", - розповів голова фонду Рустем Умеров.

У відомстві уточнюють, що у власності компанії - 25 об'єктів нерухомості та 12 транспортних засобів. Також "Інвестагро" орендує 204 земельні ділянки.

Майно російських олігархів в Україні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні продовжують процес конфіскації російських активів. Зокрема, майно забирають у російських олігархів.

Під санкції потрапив і мільярдер Михайло Шелков, майно якого Кабмін передав в управління Фонду держмайна ще 24 лютого 2023 року. Зокрема, в управління держави передали: 100% ТОВ "Інвестагро", 100% ТОВ "ВСМПО ТИТАН Україна", 100% ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", 100% ТОВ "Тай-Мінералс".

Також майно росіян конфіскують і Заході. Ще в лютому генпрокурор США Меррік Гарленд уперше дозволив передачу Україні активів російського олігарха.

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