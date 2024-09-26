Суд конфіскував активи російського олігарха Усманова на суму 2 мільярди гривень

Вищий антикорупційний суд постановив стягнути на користь України активи російського олігарха Алішера Усманова. Сума активів становить понад 2 мільярди гривень.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла заступниця міністра юстиції Інна Богатих.
За її даними, у дохід України стягнуто:
Зазначається, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення ще 25 вересня, однак воно ще не набрало чинності.
Російський олігарх Алішер Усманов є одним із найвпливовіших бізнесменів Росії та входить до найближчого кола вищого військово-політичного керівництва Кремля. Усманов і його партнери мають значний вплив на ключові сектори російської економіки, зокрема металургію, гірничодобувну промисловість, телекомунікації та цифрові технології.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усманов потрапив під санкції, запроваджені РНБО України, США та Європейським Союзом. Йому заборонено в’їзд до країн ЄС, а його активи заморожені. Крім того, США та ЄС наклали санкції на його яхти, приватні літаки, віллу та шість компаній на суму 66 мільйонів євро.
Раніше РБК-Україна розповідало про те, що США прагнуть конфіскувати супер'яхту російського олігарха Сулеймана Керімова. Після її продажу кошти можуть.
Також початку 2024 року український уряд дозволив продати яхту Royal Romance, яка належала родині Медведчука. А вже у квітні АРМА дозволило продати автомобіль Maybach і 20 колекційних наручних годинників Медведчука.
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