Суд конфисковал активы российского олигарха Усманова на сумму 2 миллиарда гривен

Высший антикоррупционный суд постановил взыскать в пользу Украины активы российского олигарха Алишера Усманова. Сумма активов составляет более 2 миллиардов гривен.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала заместитель министра юстиции Инна Богатых.
По ее данным, в доход Украины взыскано:
Отмечается, что Высший антикоррупционный суд принял решение еще 25 сентября, однако оно еще не вступило в силу.
Российский олигарх Алишер Усманов является одним из самых влиятельных бизнесменов России и входит в ближайший круг высшего военно-политического руководства Кремля. Усманов и его партнеры оказывают существенное влияние на ключевые секторы русской экономики, в том числе металлургию, горнодобывающую индустрия, телекоммуникации и цифровые технологии.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Усманов попал в санкции, введенные СНБО Украины, США и Европейским Союзом. Ему запрещен въезд в страны ЕС, а его активы заморожены. Кроме того, США и ЕС наложили санкции на яхты, частные самолеты, виллу и шесть компаний на сумму 66 миллионов евро.
Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что США стремятся конфисковать суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова. После ее продажи денежные средства могут.
Также в начале 2024 года украинское правительство разрешило продать яхту Royal Romance, принадлежавшую семье Медведчука. А уже в апреле АРМА позволило продать автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов Медведчука.
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