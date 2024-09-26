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Суд конфисковал активы российского олигарха Усманова на сумму 2 миллиарда гривен

Фото: Алишер Усманов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Высший антикоррупционный суд постановил взыскать в пользу Украины активы российского олигарха Алишера Усманова. Сумма активов составляет более 2 миллиардов гривен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала заместитель министра юстиции Инна Богатых.

По ее данным, в доход Украины взыскано:

  • железорудную продукцию объемом более 165 тысяч тонн (ориентировочная стоимость – более 2 миллиардов гривен);
  • 100% уставного капитала ООО "Петер-Сервис Украины" - IT-компании, ранее находившейся под контролем Усманова.

Отмечается, что Высший антикоррупционный суд принял решение еще 25 сентября, однако оно еще не вступило в силу.

Кто такой Усманов

Российский олигарх Алишер Усманов является одним из самых влиятельных бизнесменов России и входит в ближайший круг высшего военно-политического руководства Кремля. Усманов и его партнеры оказывают существенное влияние на ключевые секторы русской экономики, в том числе металлургию, горнодобывающую индустрия, телекоммуникации и цифровые технологии.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Усманов попал в санкции, введенные СНБО Украины, США и Европейским Союзом. Ему запрещен въезд в страны ЕС, а его активы заморожены. Кроме того, США и ЕС наложили санкции на яхты, частные самолеты, виллу и шесть компаний на сумму 66 миллионов евро.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что США стремятся конфисковать суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова. После ее продажи денежные средства могут.

Также в начале 2024 года украинское правительство разрешило продать яхту Royal Romance, принадлежавшую семье Медведчука. А уже в апреле АРМА позволило продать автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов Медведчука.

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