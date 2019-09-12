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Суд конфисковал взносы в избирательный фонд Кошулинского

Новости » Политика    12.09.2019 - 04:32
Суд конфисковал взносы в избирательный фонд Кошулинского
Фото: Руслан Кошулинский (РБК-Украина)

Всего конфисковано 95 тыс. гривен

В государственный бюджет по решению суда будет конфисковано 95 тыс. гривен, которые были предоставлены для осуществления предвыборной агитации кандидата на пост президента Украины Руслана Кошулинского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Так, по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата был выявлен факт совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 КУоАП, а именно предоставление добровольного взноса в избирательный фонд кандидата на пост президента Украины Руслана Кошулинского с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса (наличие налогового долга на момент осуществления взноса)

Согласно части третьей статьи 43 ЗУ "О выборах Президента Украины", запрещается осуществлять добровольные взносы в избирательный фонд кандидата на пост президента Украины лицам, которые в соответствии с ЗУ "О политических партиях в Украине" не имеют права осуществлять взносы на поддержку партий.

Согласно положению пункта 8 части первой статьи 15 указанного закона, не допускается осуществление взносов на поддержку политических партий физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг.

Напомним, ранее суд постановил конфисковать в государственный бюджет 448 тысяч гривен взносов на поддержку Радикальной партии Олега Ляшко и партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Ранее Винницкий городской суд конфисковал почти 140 тысяч гривен взноса, в пользу одного из кандидатов в президенты Валентина Наливайченко.

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