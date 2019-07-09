Суд конфисковал взносы в пользу одного из экс-кандидатов в президенты

Фото: Валентин Наливайченко (facebook.com nalyvaichenko.valentyn)

В бюджет конфискуют почти 140 тысяч гривен

Винницкий городской суд конфисковал почти 140 тысяч гривен взноса в пользу одного из кандидатов в президенты Валентина Наливайченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

В частности, суд своим постановлением признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 КУоАП, физическое лицо, которое предоставило добровольный взнос в избирательный фонд Наливайченко с нарушением порядка предоставления взноса.

"Факт совершения правонарушения выявлен Национальным агентством по предотвращению коррупции по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата на пост президента Украины Валентина Наливайченко. Суд постановил применить к взносодателю взыскание в виде штрафа в размере 1190 грн в пользу государства с конфискацией суммы вклада в размере 137 500 грн", - сказано в сообщении.

В НАПК объясняют, что согласно части 3 статьи 43 закона "О выборах президента" запрещается осуществлять добровольные взносы в избирательный фонд кандидата лицам, которые в соответствии с законом "О политических партиях в Украине" не имеют права осуществлять взносы в поддержку партий.

"Согласно положению пункта 8 части 1 статьи 15 указанного закона, не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг", - добавили в агентстве.

Напомним, в апреле сообщалось, что Комитет избирателей Украины при анализе промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента на выборах 2019 обнаружил 272 подозрительных денежных взноса, сделанные гражданами в избирательные фонды 11 кандидатов.

Как писало РБК-Украина ранее, НАПК перед первым туром выборов 2019 завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины, обнаружив нарушения в 17 отчетах.