ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

﻿Суд конфіскував внески у виборчий фонд Кошулинського

Новини » Політика    12.09.2019 - 04:32
﻿Суд конфіскував внески у виборчий фонд Кошулинського
Фото: Руслан Кошулинський (РБК-Україна)

Всього конфісковано 95 тис. гривень

До державного бюджету за рішенням суду буде конфісковано 95 тис. гривень, які були надані для здійснення передвиборної агітації кандидата на пост президента України Руслана Кошулинського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Так, за результатами аналізу фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата було виявлено факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-15 КУпАП, а саме надання добровільного внеску до виборчого фонду кандидата на пост президента України Руслана Кошулинського з порушенням встановленого законом порядку надання внеску (наявність податкового боргу на момент здійснення внеску).

Відповідно до частини третьої статті 43 ЗУ "Про вибори Президента України", забороняється здійснювати добровільні внески до виборчого фонду кандидата на пост президента України особам, які відповідно до ЗУ "Про політичні партії в Україні" не мають права здійснювати внески на підтримку партій.

Згідно з положенням пункту 8 частини першої статті 15 зазначеного закону, не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

Нагадаємо, раніше суд постановив конфіскувати до державного бюджету 448 тисяч гривень внесків на підтримку Радикальної партії Олега Ляшка та партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Раніше Вінницький міський суд конфіскував майже 140 тисяч гривень внеску на користь одного з кандидатів в президенти Валентина Наливайченка.

НАЗК виявило 337 порушень антикорупційного законодавства НАЗК просить НАБУ розслідувати недекларування Мангером 590 тис. гривень доходів
Новини України НАПКРуслан Кошулинський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся