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Суды конфисковали взносы в поддержку партий Гриценко и Ляшко

Новости » Политика    14.08.2019 - 19:09
Суды конфисковали взносы в поддержку партий Гриценко и Ляшко
Фото: Олег Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В госбюджет конфискуют почти полмиллиона гривен взносов

В государственный бюджет конфискуют 448 тысяч гривен взносов в поддержку Радикальной партии Олега Ляшко и партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции.

В частности, Херсонский и Винницкий городские суды своими постановлениями признали виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии двух физических лиц-взносодателей с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов.

"Херсонский городской суд Херсонской области, рассмотрев материалы, поступившие от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции,.. признал физическое лицо, осуществившее два взноса по 99 тысяч грн на поддержку Радикальной партии Олега Ляшко, виновным. В соответствии с постановлениями суда, набравшими законную силу, в государственный бюджет будет конфисковано 198 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, Винницкий горсуд признал виновным гражданина в предоставлении безвозвратной финансовой помощи с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса в поддержку "Гражданской позиции". Согласно постановлению суда, вступившему в законную силу, взнос в размере 250 тысяч гривен подлежит конфискации в государственный бюджет.

"Общий размер конфискованной суммы взносов составляет 448 тысяч гривен. Факты совершения правонарушения установлены по результатам анализа отчетов политических партий "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Гражданская позиция" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года", - проинформировали в НАПК.

Напомним, Винницкий городской суд конфисковал почти 140 тысяч гривен взноса в пользу одного из кандидатов в президенты Валентина Наливайченко.

Как писало РБК-Украина в апреле, Комитет избирателей Украины при анализе промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента на выборах 2019 обнаружил 272 подозрительных денежных взноса, сделанные гражданами в избирательные фонды 11 кандидатов.

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Новости Украины Олег ЛяшкоНАПКГриценко Анатолий
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