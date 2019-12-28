Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела "беркутовцев"

Киевский апелляционный суд 28 декабря продолжил рассмотрение апелляции на арест экс-"беркутовцев", которых обвиняют в причастности к расстрелам на Майдане. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Заседание началось около 11:00 в субботу. В начале заседания судья Маргарита Васильева огласила новое решение генпрокурора Руслана Рябошапки, согласно которому с 28 декабря прокуроры, которые 5 лет вели расследование дел Майдана, - Алексей Донской, Янис Симонов и Игорь Земсков - отстранены от этого процесса.

Вместо них в суд пришли новые прокуроры, которые ранее не участвовали в следствии по этому делу.

"Нам очень, очень стыдно за эту ситуацию", - заявил стороне потерпевших прокурор Донской, покидая заседание.

Отметим, ранее представитель потерпевших Евгения Закревская заявляла, что отстранение прокуроров связано с тем, что они выступили против освобождения "беркутовцев" из-под стражи.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в деле бывших "беркутовцев". Однако вчера суд допустил их к участию в заседании вместе с нынешними.