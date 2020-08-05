Суд Киева просят отменить регистрацию партии "Слуга народа"

Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой обязать Министерство юстиции Украины отменить регистрацию президентской партии "Слуга народа". В ОАСК сообщили, что решают, открывать ли производство по этому иску.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как пояснили в суде, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста, поскольку тот якобы нарушает закон и не направляет представление в суд об аннулировании регистрационного свидетельства партии.

Напомним, партия "Слуга народа" была зарегистрирована в декабре 2017 года. Тогда ее лидером был нынешний глава СБУ Иван Баканов. Название партии было изменено, ранее она называлась "Партией решительных перемен".

Отметим, НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, также подозрение сообщили его заместителю, еще пятерым судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро опубликовало новые материалы в деле о заказных решениях и попытке захвата государственной власти в Окружном административном суде Киева.

Вовк ранее заявил, что подозрения ему никто не вручал, обыски в суде 17 июля он назвал давлением на суд и на него лично.