Суд Киева отменил заседание по делу Бабченко

Фото: Аркадий Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

Заседание по Пивоварнику состоится уже в следующем году

Шевченковский районный суд Киева отменил подготовительное заседание, запланированное на 20 декабря, по делу в о покушении на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, сегодня планировалось заседание по делу подозреваемого в организации и финансировании покушения Вячеслава Пивоварника. Однако, заседание было отменено из-за командировки судьи Марины Антонюк.

"Следующее состоится, скорее всего, уже в новом году", - сказал адвокат Пивоварника.

Сообщается, что расследование по Пивоварнику было завершено в декабре, его обвиняют в государственной измене, организации подготовки теракта, финансировании терроризма и незаконном обороте оружия. Пивоварнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что суд Киева 19 декабря освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко - одного из подозреваемых в деле о покушении на Бабченко.

Кроме того, сообщалось, что подозреваемого в организации покушения на Бабченко Бориса Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы.