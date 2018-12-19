Суд отпустил из-под стражи подозреваемого по делу Бабченко

Фото: Тарас Стельмашенко (facebook.com/ts.immortal)

Со Стельмашенко сняли подозрение в подготовке теракта

Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко - одного из подозреваемых по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинения в подготовке теракта.

Вместе с тем он признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд назначил ему наказание в пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Напомним, 29 мая Бабченка "убили" в Киеве в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину. Позже оказалось, что это была спецоперация СБУ.

Стельмашенко СБУ задержала 13 июня. В его квартире нашли незарегистрированный пистолет с патронами.

В СБУ тогда заявили, что в мае Стельмашенко вместе с еще двумя гражданами Украины посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. Подозреваемый в организации покушения на Бабченка Борис Герман на судебных заседаниях заявлял, что лично не знаком с Стельмашенком и не знает, зачем тот ездил в Ростов.

Адвокаты также настаивали, что доказательства причастности Стельмашенко к подготовке терактов отсутствуют.

РБК-Украина сообщало, в конце ноября в СБУ заявили, что спецслужбы Российской Федерации (РФ) планировали теракты в Украине, направленные против известных общественных активистов.