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Суд Києва скасував засідання по справі Бабченка

Новини » Надзвичайні події    20.12.2018 - 18:03
Суд Києва скасував засідання по справі Бабченка
Фото: Аркадій Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

Засідання щодо Пивоварника відбудеться вже наступного року

Шевченківський районний суд Києва скасував підготовче засідання, заплановане на 20 грудня, по справі щодо замаху на журналіста Аркадія Бабченка. Про це заявив адвокат Валентин Рибін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, сьогодні планувалося засідання у справі підозрюваного в організації та фінансуванні замаху В'ячеслава Пивоварника. Проте, засідання було скасовано через відрядження судді Марини Антонюк.

"Наступне відбудеться, швидше за все, вже в новому році",- сказав адвокат Пивоварника.

Повідомляється, що розслідування щодо Пивоварника було завершено у грудні, його звинувачують у державній зраді, організації підготовки теракту, фінансуванні тероризму та незаконному обігу зброї. Півоварнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд Києва 19 грудня звільнив з-під варти 40-річного Тараса Стельмашенка - одного з підозрюваних у справі щодо замаху на Бабченка.

Крім того, повідомлялося, що підозрюваного в організації замаху на Бабченка Бориса Германа засудили до 4,5 років позбавлення волі.

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