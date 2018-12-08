Суд Киева избрал меры пресечения двум подозреваемым в вымогательстве взятки у участника АТО

Фото: заседание суда (facebook.com/Надія Максимец)

Подозреваемых арестовали на 2 месяца с залогом в 2 млн гривен

Оболонский райсуд Киева сегодня, 8 декабря 2018 года, избрал меры пресечения двум подозреваемым в вымогательстве взятки у участника АТО. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь прокуратуры Надежда Макимець.

Так, председателю Центра медико-социальной экспертизы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1100 прожиточных минимумов - то есть почти 2 млн гривен.

Кроме того, в отношении второго подозреваемого, врача-эксперта, также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 2 млн гривен.

"Ходатайство прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме - содержание под стражей сроком на 2 месяца. В качестве альтернативы залог в почти 2 млн гривен. То есть так же как и председателю Центра", - сообщила она.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура просила суд столицы избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой залога в 2 млн гривен председателю Центра медико-социальной экспертизы и врачу-эксперту, которые требовали взятку за назначение инвалидности участнику АТО.

Как писало РБК-Украина, 5 декабря в Киеве на вымогательстве взятки задержали врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины и главу Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы.