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Прокуратура просить по 2 млн гривень застави для лікарів, які вимагали хабар в учасника АТО

Новини » Суспільство    07.12.2018 - 19:25
Прокуратура просить по 2 млн гривень застави для лікарів, які вимагали хабар в учасника АТО
Фото: засідання суду (facebook.com/Надія Максимець)

Суд продовжує обирати запобіжні заходи підозрюваним

Прокуратура просить Оболонський райсуд столиці обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою застави у 2 млн гривень голові Центру медико-соціальної експертизи та лікарю-експерту, які вимагали хабар за призначення інвалідності учаснику АТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря прокуратури міста Києва Надії Максимець. 

Зазначаєтсья, що наразі суд продовжує обирати запобіжний захід лікарю-експерту. Щодо голови Центру суд видалився в нарадчу кімнату для ухвалення рішення та оголосить своє рішення завтра о 10:00.

"Прокурор КМП №5 Володимир Вербановський просить Оболонський райсуд столиці обрати обом фігурантам (голові Центру медико-соціальної експертизи та лікарю-експерту) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою застави у понад 2 млн гривень кожному", - йдеться в повідомленні. 

Прокуратура просить по 2 млн гривень застави для лікарів, які вимагали хабар в учасника АТО

Нагадаємо, 5 грудня у Києві на вимаганні хабара затримали лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України та голову Центрального МСЕК №1 Київського міського центру медико-соціальної експертизи. 

Посадовці вимагали 1,5 тис. доларів в учасника АТО за встановлення йому групи інвалідності. Зловмисників затримали на робочому місці після одержання неправомірної вигоди у сумі 42,6 тис. гривень.

 

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